Пиоли: «Лучше бы мы и дальше играли в еврокубках, нежели имели больше времени на подготовку к матчам в Италии»

Стефано Пиоли / Фото: Twitter

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о победе над «Венецией» (3:0) в последнем туре Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.

Сегодняшний матч только показался легким, мы сделали так, что он выглядел проще, чем был на самом деле, благодаря правильному подходу к делу и нашей нацеленности на результат.

Мы были уставшими из-за того, что по причине травм были вынуждены постоянно использовать одних и тех же футболистов, но рождественский перерыв помог восстановить запас энергии.

Мы бы предпочли продолжать играть в еврокубках, пускай сейчас у нас больше времени на подготовку к матчам в Италии. У нас была сложная группа в Лиге чемпионов, мы сумели получить шанс на выход в плей-офф после победы над «Атлетико», но в итоге совершили слишком много ошибок».