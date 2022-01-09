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Пиоли: «Лучше бы мы и дальше играли в еврокубках, нежели имели больше времени на подготовку к матчам в Италии»

«Милан» переиграл «Венецию» в последнем туре
Футбол Серия А (Италия)
09 января 16:25
Пиоли: «Лучше бы мы и дальше играли в еврокубках, нежели имели больше времени на подготовку к матчам в Италии»
Стефано Пиоли / Фото: Twitter

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о победе над «Венецией» (3:0) в последнем туре Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.

«2022-й должен стать годом, в течение которого мы подтвердим свою конкурентоспособность. Конечно, от претензий на чемпионство до завоевания титула нужно сделать еще один шаг, но по ходу сезона мы поймем, по силам ли нам его совершить.

Сегодняшний матч только показался легким, мы сделали так, что он выглядел проще, чем был на самом деле, благодаря правильному подходу к делу и нашей нацеленности на результат.

Мы были уставшими из-за того, что по причине травм были вынуждены постоянно использовать одних и тех же футболистов, но рождественский перерыв помог восстановить запас энергии.

Мы бы предпочли продолжать играть в еврокубках, пускай сейчас у нас больше времени на подготовку к матчам в Италии. У нас была сложная группа в Лиге чемпионов, мы сумели получить шанс на выход в плей-офф после победы над «Атлетико», но в итоге совершили слишком много ошибок».


Турнирная таблица Серии А.

Петр Приходько
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Милан Стефано Пиоли

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