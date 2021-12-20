Пиоли: «Милан» играл усердно и не заслужил поражения от «Наполи»

Стефано Пиоли / Фото - ФК Милан

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал в эфире DAZN поражение в матче 18-го тура Серии А против «Наполи» (0:1).

Нами постоянно выигрывались единоборства. Мне импонировали интенсивность и стремление команды к победе. Да, иногда мы ошибались с передачами и легко теряли мяч, но проблем с физикой я не увидел.

Мы оборонялись всей командой уже на половине «Наполи». Наша усердная игра говорит о том, что мы совершенно не заслуживали поражения. Жаль, что пропустили быстрый мяч. В данном эпизоде мы действовали неправильно позиционно, но в остальном сыграли очень хорошо.

Отмена гола Кессиэ? Понятно, что скажут, мол все было по правилам. Но как игрок, лежащий на поле, может помешать сопернику? Никаких помех Жезусу он не создавал, ноги Жиру были расставлены, и он просто пытался подняться.