Пиоли: «Милан» хочет продолжать в том же духе»

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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал пресс-службе клуба продление контракта с командой.

Как я готовлюсь к матчам? Я пытаюсь понять игроков, их готовность, особенно ментально. Единственный ритуал, который позволяю себе перед игрой, это кофе. Поэтому я могу посидеть несколько минут в тишине, прежде чем снова приступать к предматчевому анализу.

Я многое изучаю, несмотря на воплощенную работу технических специалистов, у которых я черпал вдохновение. Только тогда осознаешь, что предлагать, после того как почувствовал, полностью изучил и попробовал. Главное – максимально использовать характеристики игроков».