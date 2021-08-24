«Милан» обыграл «Сампдорию» благодаря голу в начале матча
Пиоли: «Милан» становится сильной командой с большим выбором»
Тренер – о победе над «Сампдорией»
09:05
Фото: football-Italia
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал Football-Italia победу над «Сампдорией» (1:0) в 1-м туре Серии А.
«Сампдория» провела хорошую игру в обороне. Сдвиг Диаса ниже дал нам преимущество в центре, чтобы не отдавать им мяч.
Мы становимся сильной командой с большим выбором в команде. Я объяснил свои мысли команде, потому что я тоже стал сильнее, чем два года назад».
С победы чемпионат Италии начали также «Рома», «Наполи» и «Интер».
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