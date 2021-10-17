Пиоли: «Милану» пришлось помучиться с «Вероной»

Стефано Пиоли / фото - Getty Images

«Милан» добыл волевую победу над «Вероной» в домашнем матче 8-го тура Серии А. Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли подвел итоги встречи, похвалив высокий уровень игры соперника. Цитирует специалиста портал Sky Sports Italia.

Зрелость и стабильность – вот что нам необходимо. Если хочешь замахнуться на большой успех, нужно сперва разобраться с мелочами. Мы получили доказательство тому, что клуб собрал крепкий состав, ведь даже при таком количестве потерь я смог выпустить команду, которая сумела побороться. Это очень важная победа, заслуженные три очка».