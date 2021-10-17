Автогол защитника «Вероны» подарил «Милану» четвертую победу в Серии А кряду
Пиоли: «Милану» пришлось помучиться с «Вероной»
Главный тренер «россонери» подвел итоги тяжелого домашнего матча
17 октября 07:47
Стефано Пиоли / фото - Getty Images
«Милан» добыл волевую победу над «Вероной» в домашнем матче 8-го тура Серии А. Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли подвел итоги встречи, похвалив высокий уровень игры соперника. Цитирует специалиста портал Sky Sports Italia.
«Пришлось помучиться, это правда. С самого начала было тяжело, но парни проявили характер. «Верона» была сильнее в первом тайме, выигрывала единоборства, действовала интенсивнее, подбирала отскоки. У нее было больше опасных моментов. Нам нужно было прибавлять, и я увидел, что команда верит в себя, в перерыве. А потом мы увидели, насколько она зрелая.
Зрелость и стабильность – вот что нам необходимо. Если хочешь замахнуться на большой успех, нужно сперва разобраться с мелочами. Мы получили доказательство тому, что клуб собрал крепкий состав, ведь даже при таком количестве потерь я смог выпустить команду, которая сумела побороться. Это очень важная победа, заслуженные три очка».
Напомним, «Милан» продлил контракт с основным полузащитником.
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