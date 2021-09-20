Пиоли: «Мы приехали на матч с «Ювентусом» за победой»

Стефано Пиоли / Фото: ФК Милан

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о ничьей с «Ювентусом» (1:1) в матче 4-го тура чемпионата Италии. Слова специалиста приводит Football Italia.

Мы действовали против «Ювентуса», а это Дибала, Мората, Алекс Сандро, Бонуччи, Кьеллини. Мы показали хороший футбол. Пропустили, сделав слишком много наивных ошибок, это позволило «Юве» глубоко защищаться и контратаковать в первом тайме.

Как всегда, «Милан» не испытывал недостатка в желании, характере, настрое и мужестве, так что мы продолжали искать пути к победе по ходу матча.

Возможно, в прошлом сезоне нам требовалась вера не то чтобы в чудо, чтобы победить в этом матче, но точно вера в некоторую удачу. Теперь мы должны понимать, что находимся на этом уровне и должны бороться за победу до самого конца. Мне понравилась наша смелость, мы готовы были рискнуть и проиграть, стремясь к победе».