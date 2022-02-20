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Пиоли: «Мы разочарованы, потому что не играли в наш футбол»

«Милан» потерял очки в матче с аутсайдером Серии А
Футбол Серия А (Италия)
10:23
Пиоли: «Мы разочарованы, потому что не играли в наш футбол»
Стефано Пиоли / Фото: Twitter

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о ничьей с «Салернитаной» (2:2) в последнем матче Серии А. Его цитирует Football Italia.

«Команда играла не очень хорошо с точки зрения выбора решений. Мы были неистовы, не были чисты в своем прохождении, не использовали все возможности по максимуму и заплатили высокую цену за некоторые наивные ошибки.

«Милан» начал хорошо и взял инициативу в свои руки, но нам следовало быть более взвешенными и лучше оценивать ситуацию. Мы были слишком возбуждены и имели несколько больших шансов восстановить свое лидерство после перерыва, но не воспользовались ими.

Мы разочарованы, потому что не играли в наш футбол. Конечно, мы разочарованы, потому что могли бы сыграть лучше. Беспокоит то, что мы хорошо начали, но потом допустили ошибки, которых в последнее время не совершали, и эта бешеная энергия взяла верх».

Напомним, «Милан» рискует быть потеснен с 1-й строчки в турнирной таблице Серии А, если сегодня «Интер» победит «Сассуоло».

Петр Приходько
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Теги

Стефано Пиоли Милан Салернитана

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