Развязка сезона в Серии А. «Ювентус» пролез в Лигу чемпионов. «Милан» опередил «Аталанту»
Пиоли: «Мы заслужили серебряные медали чемпионата Италии игрой на протяжении всего сезона»
Благодаря победе над «Аталантой» «Милан» забрался на вторую строчку Серии А
11:04
Стефано Пиоли / Фото: facebook.com/ACMilan
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после матча заключительного тура Серии А с «Аталантой» (2:0) прокомментировал выход «россонери» в Лигу чемпионов.
Слова Пиоли приводит Football Italia:
Мы заслужили второе место своей игрой на протяжении всего сезона. Главная сила команды – мы не отступаем в трудные моменты. Я очень горжусь менталитетом команды, мы прибавляли в этом плане по ходу сезона.
В 19 матчах из 38 мы играли без Златана, поэтому, конечно, это сильно сказалось на нашем выступлении.
Напомним, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко хотел бы в будущем возглавить «Милан».
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