Феерия голов: прогноз на матч «Милан» – «Ливерпуль»
Пиоли – о матче ЛЧ с «Ливерпулем»: «Нам придется рискнуть всем»
Миланцам нужно обыгрывать английский гранд
14:50
Стефано Пиоли / фото - AC Milan
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился с официальным сайтом UEFA ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля»:
«Верю, что мы можем выйти из группы, поскольку хотим этого и создали себе такую возможность.
У «Ливерпуля» очень скоростные и техничные форварды. Эта команда очень здорово играет в атаке. Нам надо быть крайне осторожными и выбирать как команде правильные игровые варианты. Это должен быть вечер «Милана». У нас будет лишь одна возможность, и нам придется рискнуть всем».
Мерсисайдцы уже обеспечили себе первое место в своей группе, а вот «Милану» нужно обязательно побеждать, чтобы обеспечить себе евровесну.
У «россонери» 4 очка в таблице, а у «Порту» и «Атлетик» по 5 и 4 пунктов соответственно.
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