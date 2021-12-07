Пиоли – о матче ЛЧ с «Ливерпулем»: «Нам придется рискнуть всем»

Миланцам нужно обыгрывать английский гранд

Стефано Пиоли / фото - AC Milan

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился с официальным сайтом UEFA ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля»:

«Верю, что мы можем выйти из группы, поскольку хотим этого и создали себе такую возможность. У «Ливерпуля» очень скоростные и техничные форварды. Эта команда очень здорово играет в атаке. Нам надо быть крайне осторожными и выбирать как команде правильные игровые варианты. Это должен быть вечер «Милана». У нас будет лишь одна возможность, и нам придется рискнуть всем».

Мерсисайдцы уже обеспечили себе первое место в своей группе, а вот «Милану» нужно обязательно побеждать, чтобы обеспечить себе евровесну.

У «россонери» 4 очка в таблице, а у «Порту» и «Атлетик» по 5 и 4 пунктов соответственно.

Напомним, «Милан» показал лучший старт в Серии А за 18 лет.