Пиоли – о поражении от «Фиорентины»: «Они забили 4 мяча после 5-ти ударов»

Стефано Пиоли / Фото: Football Italia

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о поражении от «Фиорентины» (3:4) в 13-м туре чемпионата Италии. Его слова приводит Football Italia.

Во втором тайме мы проявляли характер, старались отыграться, но когда пропускаешь четыре гола, поражение практически неизбежно. Вот мы и проиграли.

Игру решили эпизоды – они забили четыре гола после 5 ударов. А нам нужно было играть внимательнее и лучше реализовывать свои моменты. Исход матча был неясен до самого конца. Если бы мы не пропустили четвертый гол, то могли бы отыграться.

Такое поражение причиняет боль, но это больше не должно повториться. Несмотря на поражение, я считаю нашу команду очень сильной, этот урок пойдет нам на пользу».