Пиоли – о травме Ибрагимовича: «Златан – лев в клетке»

Тренер ждет возвращение форварда

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признался, что очень ждет возвращения на поле Златана Ибрагимовича после травмы.

«Златан – лев в клетке, у него есть мотивация и амбиции помогать команде на поле, он надеется вернуться в строй в скором времени. Завтра он не сможет сыграть. Посмотрим, что будет дальше. Оливье доказывает свою состоятельность на поле и делает то, о чем его просят. Он отличный футболист и человек. Он сильный футболист, оказывающий решающую помощь команде».

Сообщалось, что «Милан» продлит контракт со Златаном еще на год.

На счету шведа 19 матчей и восемь голов.