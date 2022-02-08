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Пиоли – о травме Ибрагимовича: «Златан – лев в клетке»

Тренер ждет возвращение форварда
Футбол Серия А (Италия)
16:56
Пиоли – о травме Ибрагимовича: «Златан – лев в клетке»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признался, что очень ждет возвращения на поле Златана Ибрагимовича после травмы.

«Златан – лев в клетке, у него есть мотивация и амбиции помогать команде на поле, он надеется вернуться в строй в скором времени. Завтра он не сможет сыграть. Посмотрим, что будет дальше.

Оливье доказывает свою состоятельность на поле и делает то, о чем его просят. Он отличный футболист и человек. Он сильный футболист, оказывающий решающую помощь команде».

Сообщалось, что «Милан» продлит контракт со Златаном еще на год.

На счету шведа 19 матчей и восемь голов.

Андрей Усмонов
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Теги

Златан Ибрагимович Милан Стефано Пиоли

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