«Милан» проиграл «Ливерпулю» и вылетел из еврокубков
Пиоли – о вылете «Милана» из еврокубков: «Мы многому научились за эти шесть матчей»
Специалист отметил, что «россонери» потеряли шанс на проход дальше из-за собственных ошибок
12:10
Стефано Пиоли / Фото - ФК Милан
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями по поводу вылета команды из еврокубков после матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Мы не должны были пропустить два таких мяча, потому что в обоих случаях, помимо качеств соперника, была и наша ошибка. Мы хорошо провели первый тайм, но после второго гола соревноваться стало сложнее. Было здорово играть в такой атмосфере. Мы хотели порадовать наших болельщиков. У нас это не получилось.
Нам очень жаль покидать Европу, потому что нашей целью был проход дальше. Но мы многому научились за эти шесть матчей. Сегодня мы хотели показать другую игру и добиться другого результата.
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