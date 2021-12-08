Пиоли – о вылете «Милана» из еврокубков: «Мы многому научились за эти шесть матчей»

Стефано Пиоли / Фото - ФК Милан

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями по поводу вылета команды из еврокубков после матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Нам очень жаль покидать Европу, потому что нашей целью был проход дальше. Но мы многому научились за эти шесть матчей. Сегодня мы хотели показать другую игру и добиться другого результата.