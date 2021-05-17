Пиоли»: «Очевидно, сделаем все возможное уже в матче с «Аталантой»

Фото: AFP

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал Football-Italia ничью с «Кальяри» (0:0) и расклад перед финальным туром Серии А.

Сегодня было всего понемногу. Мы знали, что при победе все закончится, поэтому было немного напряжения, немного страха, немного неуместной уверенности в том, что мы можем победить, играя плохо. Но мы должны биться за каждое очко. Мы должны были быстрее двигать мяч и создавать более выгодные моменты, вот и все.

Мы проделали отличную работу в этом сезоне. Сегодня мы разочарованы, мы знаем, что «Аталанта» – единственная команда, которую мы не смогли обыграть за время моей работы в «Милане». Очевидно, мы должны сделать все возможное, чтобы добиться этого.

Люди говорили, что мы полностью зависимы от Златана, а после пары матчей говорили, что без него мы играем лучше. И то, и другое неправда.

С учетом того, как мы играли, всего, что мы сделали, насколько мы выросли за год, факт непопадания в топ-4, безусловно, станет разочарованием.

Это все равно нельзя назвать неудачей, потому что я чувствую, что мы заложили основу, чтобы добиться этого в ближайшем будущем. Четверка лучших была нашей целью в начале сезона, но мы определенно не были обязаны туда попадать».