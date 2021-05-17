Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Пиоли»: «Очевидно, сделаем все возможное уже в матче с «Аталантой»

«Милан» упустил возможность уже выйти в Лигу чемпионов
Футбол Серия А (Италия)
17 мая 08:50
Пиоли»: «Очевидно, сделаем все возможное уже в матче с «Аталантой»
Фото: AFP

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал Football-Italia ничью с «Кальяри» (0:0) и расклад перед финальным туром Серии А.

«Нет смысла думать о том, что могло быть. Мы должны сосредоточиться на следующем матче. В плане темпа и качества мы не были на том уровне, который показывали в последних матчах.

Сегодня было всего понемногу. Мы знали, что при победе все закончится, поэтому было немного напряжения, немного страха, немного неуместной уверенности в том, что мы можем победить, играя плохо. Но мы должны биться за каждое очко. Мы должны были быстрее двигать мяч и создавать более выгодные моменты, вот и все.

Мы проделали отличную работу в этом сезоне. Сегодня мы разочарованы, мы знаем, что «Аталанта» – единственная команда, которую мы не смогли обыграть за время моей работы в «Милане». Очевидно, мы должны сделать все возможное, чтобы добиться этого.

Люди говорили, что мы полностью зависимы от Златана, а после пары матчей говорили, что без него мы играем лучше. И то, и другое неправда.

С учетом того, как мы играли, всего, что мы сделали, насколько мы выросли за год, факт непопадания в топ-4, безусловно, станет разочарованием.

Это все равно нельзя назвать неудачей, потому что я чувствую, что мы заложили основу, чтобы добиться этого в ближайшем будущем. Четверка лучших была нашей целью в начале сезона, но мы определенно не были обязаны туда попадать».

«Милан» и «Наполи» на 1 очко опережают «Ювентус» в таблице.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Милан Кальяри Стефано Пиоли

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Милан» не смог обыграть «Кальяри» и упустил возможность пробиться в Лигу чемпионов
«Милан» не смог обыграть «Кальяри» и упустил возможность пробиться в Лигу чемпионов
Футбол Серия А (Италия)
17 мая 07:06
Есть еще порох. Ибрагимович успеет восстановиться к Евро-2020
Есть еще порох. Ибрагимович успеет восстановиться к Евро-2020
Футбол Евро-2020
15 мая 15:41
«Милан» повторил рекорд «Интера» по победам на выезде
«Милан» повторил рекорд «Интера» по победам на выезде
Футбол Серия А (Италия)
13 мая 14:41
«Милан» впервые за 25 лет забил семь мячей в одном матче
«Милан» впервые за 25 лет забил семь мячей в одном матче
Футбол Серия А (Италия)
13 мая 09:32
Пиоли: «Милану» все еще нужна одна победа»
Пиоли: «Милану» все еще нужна одна победа»
Футбол Серия А (Италия)
13 мая 08:54
«Милан» уничтожил «Торино», забив сопернику 7 мячей на выезде
«Милан» уничтожил «Торино», забив сопернику 7 мячей на выезде
Футбол Серия А (Италия)
12 мая 23:53

Новости: Футбол

«Челси» в родных стенах переиграл «Лестер». Как это было
«Челси» в родных стенах переиграл «Лестер». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
00:14
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
18 мая 23:58
Игроки МЮ продемонстрировали свою политическую позицию в конфликте Израиля и Палестины
Игроки МЮ продемонстрировали свою политическую позицию в конфликте Израиля и Палестины
Премьер-Лига (Англия)
18 мая 23:48
Сборная Украины провела вечернюю тренировку на ОСК «Металлист»
Сборная Украины провела вечернюю тренировку на ОСК «Металлист»
Сборная Украины
18 мая 23:34
Чемпионат Италии. «Лацио» сыграл вничью с «Торино». Как это было
Чемпионат Италии. «Лацио» сыграл вничью с «Торино». Как это было
Серия А (Италия)
18 мая 23:22
«Манчестер Сити» побеждал «Брайтон» 2:0, но умудрился проиграть
«Манчестер Сити» побеждал «Брайтон» 2:0, но умудрился проиграть
Премьер-Лига (Англия)
18 мая 23:19
Луческу: «Цыганков – один из самых талантливых, которых я когда-либо тренировал»
Луческу: «Цыганков – один из самых талантливых, которых я когда-либо тренировал»
Украинская Премьер-лига
18 мая 22:55
Чемпионат Англии. «Брайтон» вырвал волевую победу над «Манчестер Сити». Как это было
Чемпионат Англии. «Брайтон» вырвал волевую победу над «Манчестер Сити». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
18 мая 22:50
АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
Премьер-Лига (Англия)
18 мая 22:44
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:35
1
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
1
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:21
Все новости

Анонсы

АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
WEB
АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
20:00
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
20:00
Финал Кубка Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
TV
Финал Кубка Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
21:00
Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT
21:40
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Вест Хэм». Видео трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Вест Хэм». Видео трансляция
22:15
Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция
WEB
Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
TV
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
22 мая 16:30
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
WEB
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
23 мая 05:00
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
WEB
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
23 мая 15:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00