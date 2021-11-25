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Пиоли подпишет новое соглашение с «Миланом»

Итальянский специалист продолжит стоять у руля «россонери»

Футбол Серия А (Италия)
25 ноября 19:20
Пиоли подпишет новое соглашение с «Миланом»
Стефано Пиоли / Фото - Twitter
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли 26 ноября поставит подпись под новым двухлетним соглашением с итальянским грандом. Об этом сообщает Calciomercato.

56-летний итальянский специалист заключит новый контракт с «россонери», согласно которому он заработает 3,5 миллиона евро плюс бонусы.

Напомним, Пиоли стал у руля «Милана» в 2019 году и изменил ситуацию в команде, выведя ее в Лигу чемпионов и вернув в борьбу за чемпионство.

В 106 матчах под руководством Стефано «Милан» выиграл 59 при 27 ничьих и 20 поражениях.

«Милан» в настоящее время занимает второе место в таблице Серии А, уступая лидирующему «Наполи» по разнице мячей.
Владимир Кириченко
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