Пиоли: «Милан» будет бороться за золотые медали»
Пиоли подпишет новое соглашение с «Миланом»
Итальянский специалист продолжит стоять у руля «россонери»
25 ноября 19:20
Стефано Пиоли / Фото - TwitterГлавный тренер «Милана» Стефано Пиоли 26 ноября поставит подпись под новым двухлетним соглашением с итальянским грандом. Об этом сообщает Calciomercato.
56-летний итальянский специалист заключит новый контракт с «россонери», согласно которому он заработает 3,5 миллиона евро плюс бонусы.
Напомним, Пиоли стал у руля «Милана» в 2019 году и изменил ситуацию в команде, выведя ее в Лигу чемпионов и вернув в борьбу за чемпионство.
В 106 матчах под руководством Стефано «Милан» выиграл 59 при 27 ничьих и 20 поражениях.
«Милан» в настоящее время занимает второе место в таблице Серии А, уступая лидирующему «Наполи» по разнице мячей.
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