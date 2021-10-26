Пиоли провел 100 матчей во главе «Милана»

Он тренирует команду с 2019 года

Фото: Sky Sports

«Милан» в матче 9 тура Серии А обыграл «Болонью» (4:2).

Эта игра стала юбилейной для главного тренера «Милана» Стефано Пиоли, сообщает сайт команды. Он провел с клубом 100 матчей.

За 100 игр под руководство Пиоли «Милан» выиграл 58 матчей, 23 раза сыграл вничью и потерпел 19 поражений.

Также Пиоли вывел «Милан» в Лигу чемпионов впервые за 8 лет. Сообщалось, что ему предложат новый контракт.

Тренирует он команду с 2019 года.