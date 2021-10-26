Два удаления и автогол Ибрагимовича. «Милан» в сумасшедшем матче переиграл «Болонью»
Пиоли провел 100 матчей во главе «Милана»
Он тренирует команду с 2019 года
09:52
Фото: Sky Sports
«Милан» в матче 9 тура Серии А обыграл «Болонью» (4:2).
Эта игра стала юбилейной для главного тренера «Милана» Стефано Пиоли, сообщает сайт команды. Он провел с клубом 100 матчей.
За 100 игр под руководство Пиоли «Милан» выиграл 58 матчей, 23 раза сыграл вничью и потерпел 19 поражений.
Также Пиоли вывел «Милан» в Лигу чемпионов впервые за 8 лет. Сообщалось, что ему предложат новый контракт.
Тренирует он команду с 2019 года.
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