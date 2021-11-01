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Пиоли рассказал, за счет чего «Милан» сумел победить «Рому» на выезде
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09:54
Стефано Пиоли / Фото: Football.ua
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, за счет чего его команде удалось победить «Рому» (2:1) в 11-м туре Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.
«Мы проявили характер и самоотдачу, показали свой футбол. У «Ромы» мастеровитая команда, мы очень хорошо играли в равных составах, пытались забить еще. В таких важных матчах нужен именно характер.
Я очень рад. Мы набрали хорошую форму, поэтому нужно оставаться на этой волне, сохранять силу духа и уверенность».
В турнирной таблице Серии А «Милан» остался вторым (31 очко), «Рома» – четвертой (19 очков).
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