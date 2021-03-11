Пиоли: «Сегодня мы заслужили победить»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий UEFA после игры с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 Лиги Европы:

Я все время повторяю своим игрокам, что я не тренирую необычных людей. Ребята всегда выкладываются на все 100% в каждой игре, они просто невероятны. Перед игрой мы были бы очень счастливы ничьей 1:1. Сегодня мы знаем, что могли бы заработать еще больше после этого выступления.