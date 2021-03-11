«Манчестер Юнайтед» на последних минутах упустил победу над «Миланом»
Пиоли: «Сегодня мы заслужили победить»
Наставник «Милана» горд за выступление своих подопечных
Стефано Пиоли / Фото: facebook.com/ACMilan
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий UEFA после игры с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 Лиги Европы:
У этой команды просто потрясающий дух. Мы хотим контролировать каждую игру, мы много работаем над этим. То, как мы хотим играть, требует огромной приверженности всех в команде, несмотря на то, что играя так часто, ребята никогда не расслабляются ни на йоту. Я не могу сказать достаточно, чтобы их похвалить.
Я все время повторяю своим игрокам, что я не тренирую необычных людей. Ребята всегда выкладываются на все 100% в каждой игре, они просто невероятны. Перед игрой мы были бы очень счастливы ничьей 1:1. Сегодня мы знаем, что могли бы заработать еще больше после этого выступления.
Напомним, что «Милан» уступает лидеру Серии А «Интеру» 6 очков.
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