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Пиоли: «У нас не получилось сыграть в свой футбол против «Удинезе»
«Милан» спас ничью на последних секундах
10:06
Стефано Пиоли / Фото: Twitter
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о ничьей с «Удинезе» (1:1) в последнем туре Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.
«У нас не получалось сыграть в свой футбол. Не хватало остроты, чтобы расшатать хорошо организованную оборону соперника. Когда пропускаешь, то против команды, умеющей хорошо контратаковать, становится еще труднее.
Мы не создали много голевых моментов, но так часто доходили до последней трети поля, что должны были сравнять счет раньше».
В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» рискует потерять первую строчку.
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