Дубль Жиру принес «Милану» уверенную победу над «Кальяри»
Пиоли: «Выпущу Златана и Жиру вместе, когда нам потребуются два форварда»
Француз сделал дубль
09:30
Фото: Milan
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признался Football-Italia, что готов выпустить вместе нападающих Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру.
«Златан и Жиру? Я допускаю любые варианты и выбирать оптимальный состав перед каждым матчем буду по ситуации.
Когда нам потребуются два форварда, я без колебаний выпущу их вместе. Главное, чтобы все были здоровы и находились в хорошей форме».
Накануне, Жиру оформил дубль в матче Серии А.
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