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Пиоли: «Златан – чемпион и у него остается огромное желание играть»
Тренер «Милана» оценил вклад игрока в команду
29 октября 17:50
Фото: Sky SPorts
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил игру Златана Ибрагимовича в его 40 лет. Слова тренера приводит DAZN.
«У Златана сумасшедший настрой и внутренняя сила. Независимо от длительности его карьеры, у него остается огромное желание играть. У него внутри невероятная мотивация, которую он передает всем. Ибрагимович обладал большим умом и впечатляющим чутьем в игре. Он многого ожидает от себя и по этой причине многого требует от других. Ибра — чемпион, для которого футбол превыше всего».
Не исключено, что Златан продлит контракт с «Миланом».
На его счету два мяча в нынешнем сезоне.
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