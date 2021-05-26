Пирло может возглавить «Сассуоло»

Клуб как раз ищет замену Де Дзерби, который перешел в «Шахтер»

Андреа Пирло / фото - Getty Images

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло этим летом может перебраться в «Сассуоло», сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в своем Twitter.

По его информации, генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали ищет замену ушедшему в «Шахтер» Роберто де Дзерби, и Пирло является его приоритетным вариантом.

Пока Пирло все еще является главным тренером «Ювентуса», но руководство туринцев активно рассматривает вариант с возвращением в команду Массимилиано Аллегри.

Напомним, «Ювентус» определится с будущим Пирло уже в ближайшие дни.