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Пирло может возглавить «Сассуоло»

Клуб как раз ищет замену Де Дзерби, который перешел в «Шахтер»
Футбол Серия А (Италия)
16:50
Пирло может возглавить «Сассуоло»
Андреа Пирло / фото - Getty Images

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло этим летом может перебраться в «Сассуоло», сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в своем Twitter.

По его информации, генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали ищет замену ушедшему в «Шахтер» Роберто де Дзерби, и Пирло является его приоритетным вариантом.

Пока Пирло все еще является главным тренером «Ювентуса», но руководство туринцев активно рассматривает вариант с возвращением в команду Массимилиано Аллегри.

Напомним, «Ювентус» определится с будущим Пирло уже в ближайшие дни.

Источник: Спорт-Экспресс Михаил Рыбак
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Теги

Андреа Пирло Сассуоло Ювентус Роберто Де Дзерби Массимилиано Аллегри

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