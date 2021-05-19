Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Пирло: «Мы готовы к финалу с «Аталантой»

Наставник «Ювентуса» - о решающем матче Кубка Италии
Футбол Серия А (Италия)
19 мая 08:34
Пирло: «Мы готовы к финалу с «Аталантой»
Андреа Пирло / фото - Eurosport

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Италии, в котором туринцам предстоит сыграть с «Аталантой». Цитирует наставника портал Football Italia.

«Не думаю, что игра будет строиться от защиты, все знают, что в матчах с «Аталантой» следует ожидать удары по воротам, высокий темп, интенсивную игру.

Это, вообще говоря, матч европейского уровня. Мы готовы, мы знаем, чего ожидать. Мы заслужили играть в финале и хотим привезти кубок домой.

Мне посчастливилось принять участие в двух финалах в первом же сезоне.. У Гасперини же это второй финал в карьере. У нас разные пути, мы разные тренеры с разным характером. Он вывел «Аталанту» в плей-офф Лиги чемпионов, успех его команды оценила вся Европа. А я лишь начинаю свой путь и надеюсь, что на нем будет еще много таких финалов».

Следить за ходом противостояния «Аталанта» – «Ювентус» в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 19-го мая, в 21:00. 

Напомним, «Аталанта» выкупит Кристиана Ромеро у «Ювентуса».

Источник: Sports.ru Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ювентус Андреа Пирло Аталанта Кубок Италии

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Финал Кубка Италии. «Аталанта» проиграла «Ювентусу». Как это было
Финал Кубка Италии. «Аталанта» проиграла «Ювентусу». Как это было
Футбол В Европе
19 мая 23:45
Он сделал это снова! Пушка Малиновского в ворота «Ювентуса» в финале Кубка Италии
Он сделал это снова! Пушка Малиновского в ворота «Ювентуса» в финале Кубка Италии
Футбол Украинские легионеры
19 мая 22:59
«Ювентус» представил новую форму
«Ювентус» представил новую форму
Футбол Серия А (Италия)
19 мая 10:28
«Ювентус» хочет подписать Икарди на замену Роналду
«Ювентус» хочет подписать Икарди на замену Роналду
Футбол Серия А (Италия)
17 мая 19:59
Роналду покинет «Ювентус»? В сети появилось видео, которое явно свидетельствует об этом
Роналду покинет «Ювентус»? В сети появилось видео, которое явно свидетельствует об этом
Футбол Серия А (Италия)
17 мая 18:19
Доигрывая в меньшинстве, «Ювентус» обыграл «Интер» в матче с двумя пенальти
Доигрывая в меньшинстве, «Ювентус» обыграл «Интер» в матче с двумя пенальти
Футбол Серия А (Италия)
15 мая 21:12

Новости: Футбол

ПСЖ завоевал Кубок Франции, обыграв «Монако» в финале
ПСЖ завоевал Кубок Франции, обыграв «Монако» в финале
Лига 1 (Франция)
00:26
«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и поднялся в зону Лиги чемпионов
«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и поднялся в зону Лиги чемпионов
Премьер-Лига (Англия)
00:10
«Бернли» проиграл «Ливерпулю». Как это было
«Бернли» проиграл «Ливерпулю». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
00:08
Кубок Франции. Финал. «Монако» проиграл ПСЖ. Как это было
Кубок Франции. Финал. «Монако» проиграл ПСЖ. Как это было
Лига 1 (Франция)
00:06
Пушечный гол Малиновского не помог «Аталанте» выиграть Кубок Италии в битве с «Ювентусом»
Пушечный гол Малиновского не помог «Аталанте» выиграть Кубок Италии в битве с «Ювентусом»
Серия А (Италия)
19 мая 23:58
Финал Кубка Италии. «Аталанта» проиграла «Ювентусу». Как это было
Финал Кубка Италии. «Аталанта» проиграла «Ювентусу». Как это было
В Европе
19 мая 23:45
В «Ференцвароше» заявили, что Ребров хочет покинуть команду
В «Ференцвароше» заявили, что Ребров хочет покинуть команду
Украинские легионеры
19 мая 23:38
«Арсенал» вырвал победу над «Кристал Пэлас» на последних минутах
«Арсенал» вырвал победу над «Кристал Пэлас» на последних минутах
Премьер-Лига (Англия)
19 мая 23:23
Он сделал это снова! Пушка Малиновского в ворота «Ювентуса» в финале Кубка Италии
Он сделал это снова! Пушка Малиновского в ворота «Ювентуса» в финале Кубка Италии
Украинские легионеры
19 мая 22:59
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
4
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:35
1
Все новости