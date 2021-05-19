Пирло: «Мы готовы к финалу с «Аталантой»

Андреа Пирло / фото - Eurosport

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Италии, в котором туринцам предстоит сыграть с «Аталантой». Цитирует наставника портал Football Italia.

Это, вообще говоря, матч европейского уровня. Мы готовы, мы знаем, чего ожидать. Мы заслужили играть в финале и хотим привезти кубок домой.

Мне посчастливилось принять участие в двух финалах в первом же сезоне.. У Гасперини же это второй финал в карьере. У нас разные пути, мы разные тренеры с разным характером. Он вывел «Аталанту» в плей-офф Лиги чемпионов, успех его команды оценила вся Европа. А я лишь начинаю свой путь и надеюсь, что на нем будет еще много таких финалов».