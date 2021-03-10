Пирло: «Впервые мне довелось работать с полной обоймой игроков»
Пирло – о вылете «Ювентуса» из Лиги чемпионов: «Это игра и такое случается»
Туринский клуб победил «Порту», но не прошел дальше
Андреа Пирло / Фото: Twitter
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит Football Italia.
«Это игра и такое случается. Для меня это первый раз, это плохо, но мы должны засучивать рукава, зная, что сейчас только март, и у нас есть молодые игроки, которые растут с каждым матчем и прилагают все усилия. Я предпочел бы остаться в Лиге чемпионов. Однако теперь, когда мы оказались в такой ситуации, мы можем поработать над различными аспектами тренировок, на которые у нас пока не было времени в этом сезоне, и попытаться улучшить их».
Напомним, в ответной встрече «Ювентус» победил «Порту» (3:2), но не прошел в четвертьфинал.
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