Пирло согласился возглавить «Дженоа»
Пирло отказался от должности главного тренера «Салернитаны»
Клуб уже нашел другого специалиста
08:57
Андреа Пирло / Фото - thesun.co.ukЭкс-главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не захотел стать у руля «Салернитаны». Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Итальянский клуб намерен уволить нынешнего наставника команды Стефано Колантуоно из-за неудовлетворительных результатов. Сообщалось, что Пирло считается фаворитом на эту должность.
Как утверждает инсайдер, 42-летний специалист принял решение подождать до лета перед возобновлением тренерской деятельности. Сейчас он по-прежнему находится на контракте с «Ювентусом» и получает 1,8 миллиона евро. Пирло желает вернуться в футбол с начала следующего сезона.
Отмечается, что новым главным тренером «Салернитаны», вероятнее всего, станет Давиде Никола. Для него подготовлен контракт до июня 2022 года с возможностью автоматического продления, если команда сохранит прописку в элите итальянского футбола.
Напомним, «Салернитана» находится на 20-й строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, имея в своем активе 13 очков.
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