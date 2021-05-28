Пирло: «Пришло время принять новый вызов»

Наставник покинул «Ювентус»

Андреа Пирло / Фото: Getty Images

Итальянский тренер Андреа Пирло высказался об уходе из «Ювентуса». Его слова приводит Football Italia.

«Закончился мой первый сезон в качестве тренера. Это был сложный, напряженный год, но в любом случае замечательный.

Когда «Ювентус» позвал меня, я не задумывался о риске, хотя это было довольно очевидно. Уважение к цветам клуба и желание поучаствовать в проекте на самом высоком уровне возобладало.

Если бы я вернулся в прошлое, я бы сделал точно такой же выбор, несмотря на все препятствия, с которыми я столкнулся. Они были связанны с трудным для всех периодом, что помешало мне наилучшим образом спланировать свой выбор и следовать своему стилю игры. Однако я достиг поставленных передо мной целей.

Это приключение закончилось не так, как я ожидал, но сделало мое будущее еще более ясным. Надеюсь, что меня ждет такое же удовлетворение, что было в период карьеры футболиста.

Пришло время начать заново и принять новый вызов. Я благодарю членов семьи «Ювентуса», которые поддерживали меня в этом сезоне».



Напомним, «Ювентус» назначил вместо Пирло на пост тренера Массимилиано Аллегри.