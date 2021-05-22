Пирло: «Руководство «Ювентуса» оценит весь сезон, а уже потом примет решение о моем будущем»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался перед заключительным матчем Серии А с «Болоньей», в котором решится, выйдет ли туринский клуб в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
Слова Пирло приводит Football Italia:
К игрокам вернулась энергия, так как победы помогают получить заряд адреналина. После поражения от «Милана» нас похоронили, но мы снова на ногах.
В первую очередь мы должны сосредоточиться на себе, попытаться отлично выступить и добиться нужной нам победы, а затем посмотрим, что у других. Самое главное, чтобы мы играли в свой футбол и ни о чем не жалели.
Я не думаю, что клуб примет решение о моем будущем на основании этого матча. Думаю, они оценят весь сезон, а затем решат. Это их дело, посмотрим.
Я всегда шел с высоко поднятой головой. У меня есть ощущение, что я сделал свою работу на 100%. Я всегда был честен со всеми.
Меня не устраивают наши результаты, потому что мы не достигли поставленных целей, но взаимопонимание с парнями было самой приятной частью сезона. Они показали настоящий дух самопожертвования.
Я был игроком-победителем, и я хочу стать тренером-победителем, поэтому я рассматриваю этот сезон как возможность стать лучше и развиваться.
Напомним, что в своем дебютном сезоне итальянец выиграл с «бьянконери» два титула – Кубок и Суперкубок Италии.