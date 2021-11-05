«Дженоа» хочет назначить тренером Пирло
Пирло согласился возглавить «Дженоа»
Команда находится вблизи зоны вылета
20:50
Фото: Sky Sports
«Дженоа» вскоре сменит главного тренера.
«Грифонам» удалось согласовать контракт с экс-тренером «Ювентуса» Андреа Пирло. Он подпишет контракт на два года.
Пирло – единственный кандидат на эту должность. Вскоре команду покинет Давиде Баллардини. Правда, случился это на следующей неделе.
На данный момент «Дженоа» идет 17-м в таблице Серии А.
Отметим, что летом в клубе сменился владелец.
Комментарии 0