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Пирло возглавит клуб из Англии

Наставник готов к работе в новой команде
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:05
Пирло возглавит клуб из Англии
Андреа Пирло / фото - Transfermarkt

Бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Эвертон», сообщает The Sun.

Ранее английский клуб покинул Карло Анчелотти, ушедший тренировать мадридский «Реал», и теперь «ирискам» нужен новый наставник.

Несмотря на небогатую тренерскую карьеру итальянца, боссы мерсисайдской команды считают, что опыт работы с таким большим клубом как «Ювентус» поможет Пирло достичь успеха в «Эвертоне».

На пост главного тренера «ирисок» также претендуют Дэвид Мойес, экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека и даже бывший игрок заклятых врагов «Эвертона» Стивен Джеррард.

Напомним, ранее Пирло прокомментировал свое увольнение из «Ювентуса».

Павел Харченко
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Теги

Андреа Пирло Эвертон Ювентус

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