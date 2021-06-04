Форвард «Эвертона» может остаться в ПСЖ еще на год
Пирло возглавит клуб из Англии
Наставник готов к работе в новой команде
14:05
Андреа Пирло / фото - Transfermarkt
Бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Эвертон», сообщает The Sun.
Ранее английский клуб покинул Карло Анчелотти, ушедший тренировать мадридский «Реал», и теперь «ирискам» нужен новый наставник.
Несмотря на небогатую тренерскую карьеру итальянца, боссы мерсисайдской команды считают, что опыт работы с таким большим клубом как «Ювентус» поможет Пирло достичь успеха в «Эвертоне».
На пост главного тренера «ирисок» также претендуют Дэвид Мойес, экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека и даже бывший игрок заклятых врагов «Эвертона» Стивен Джеррард.
Напомним, ранее Пирло прокомментировал свое увольнение из «Ювентуса».
Комментарии 0