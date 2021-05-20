Пирло выиграл второй трофей в карьере тренера

«Ювентус» был сильнее «Аталанты» в финале Кубка Италии

Андреа Пирло / Фото: Getty Images

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло выиграл второй трофей в своей тренерской карьере.

В финальном матче Кубка Италии «Ювентус» оказался сильнее «Аталанты» (2:1). Первый свой трофей Пирло также выиграл с «Ювентусом», в январе 2021-го года – Суперкубок Италии в матче с «Наполи».

Пирло работает в «Ювентусе» с конца июля 2020-го года, это его первый тренерский опыт.

Ранее Пирло заявил, что хочет остаться работать в «Ювентусе».