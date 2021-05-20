Пирло: «Я бы хотел продолжить работать с «Ювентусом»
Пирло выиграл второй трофей в карьере тренера
«Ювентус» был сильнее «Аталанты» в финале Кубка Италии
20 мая 08:59
Андреа Пирло / Фото: Getty Images
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло выиграл второй трофей в своей тренерской карьере.
В финальном матче Кубка Италии «Ювентус» оказался сильнее «Аталанты» (2:1). Первый свой трофей Пирло также выиграл с «Ювентусом», в январе 2021-го года – Суперкубок Италии в матче с «Наполи».
Пирло работает в «Ювентусе» с конца июля 2020-го года, это его первый тренерский опыт.
Ранее Пирло заявил, что хочет остаться работать в «Ювентусе».
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