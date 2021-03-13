Пирло высказался о возможном уходе Роналду из «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о возможном уходе Криштиану Роналду. Слова специалиста приводит Football Italia.

Это естественно, что после вылета появляются слухи, поскольку он важнейший игрок в мире наряду с Месси. Роналду всегда хорошо играл за «Ювентус», забил 90 с лишним голов и более чем доказал свою состоятельность.

Проект, начавшийся в последние годы, подразумевал пополнение состава игроками с определенной историей за плечами. Невозможно создать команду только из молодых игроков».