Роналду возвращается в «Реал». После очередного провала «Ювентуса» в Лиге чемпионов в этом есть смысл
Пирло высказался о возможном уходе Роналду из «Ювентуса»
Португалец может вернуться в «Реал»
Андреа Пирло и Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о возможном уходе Криштиану Роналду. Слова специалиста приводит Football Italia.
«Роналду в порядке. Естественно, он, как и все остальные, разочарован вылетом из Лиги чемпионов. Он хорошо тренировался и восстановился.
Это естественно, что после вылета появляются слухи, поскольку он важнейший игрок в мире наряду с Месси. Роналду всегда хорошо играл за «Ювентус», забил 90 с лишним голов и более чем доказал свою состоятельность.
Проект, начавшийся в последние годы, подразумевал пополнение состава игроками с определенной историей за плечами. Невозможно создать команду только из молодых игроков».
Комментарии 0