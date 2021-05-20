Пирло: «Я бы хотел продолжить работать с «Ювентусом»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Италии над «Аталантой» (2:1). Слова специалиста приводит Football Italia.
«Это была замечательная игра двух отличных команд, которые боролись с начала до конца матча. Игра была достойна финала, мы рады, что смогли подарить болельщикам отличный вечер.
Мы хотели победить и вернуть домой этот трофей с учетом не самого позитивного сезона. Мы обыграли отличные команды в полуфинале и финале, поэтому «Ювентус» заслужил выиграть Кубок.
Если бы в сезоне все было хорошо, мы бы не говорили о пятом месте и преждевременном вылете из Лиги чемпионов. Были взлеты и падения, два трофея это не перечеркнут.
Конечно, я бы продолжил работать в этой должности. Я люблю футбол с детства и буду любить его и дальше. Решать клубу, но мне нравится тренировать, я люблю «Ювентус». Посмотрим, какое решение будет принято. Я бы хотел продолжить».
Напомним, Руслан Малиновский забил шикарный мяч «Ювентусу» в финале, но это не помогло «Аталанте».