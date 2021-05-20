Пирло: «Я бы хотел продолжить работать с «Ювентусом»

Андреа Пирло / Фото: Eurosport

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Италии над «Аталантой» (2:1). Слова специалиста приводит Football Italia.

Мы хотели победить и вернуть домой этот трофей с учетом не самого позитивного сезона. Мы обыграли отличные команды в полуфинале и финале, поэтому «Ювентус» заслужил выиграть Кубок.

Если бы в сезоне все было хорошо, мы бы не говорили о пятом месте и преждевременном вылете из Лиги чемпионов. Были взлеты и падения, два трофея это не перечеркнут.

Конечно, я бы продолжил работать в этой должности. Я люблю футбол с детства и буду любить его и дальше. Решать клубу, но мне нравится тренировать, я люблю «Ювентус». Посмотрим, какое решение будет принято. Я бы хотел продолжить».