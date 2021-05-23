Пирожки, музеи и памятки архитектуры. Португальский клуб предложил необычный контракт Буффону
Португальский клуб «Белененсеш» сделал очень необычное предложение вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону, планирующему сменить клубную прописку по завершению сезона.
На своем официальном сайте клуб опубликовал открытое обращение к голкиперу, а также раскрыл подробности контракта, который боссы приготовили специально для звездного итальянца.
«Мы слышали, что ты ищешь новый вызов и готов выслушать «безумное» предложение. Как насчет того, чтобы перебраться в Лиссабон и помочь нашему клубу вернуться на то место, которое он заслуживает — в Первую лигу?
В контракт мы обязательно включим годовой абонемент на посещение музея искусства, архитектуры и технологии, а также семейный билет на посещение музея автобусов, башни Белен и монастыря Жеронимуш (последние два – объекты всемирного наследия ЮНЕСКО).
Контракт также будет включать шесть известных местных пирожных паштел-де-Белем в неделю, которые являются одними из самых известных сладостей Португалии. Уверены, вы сможете наслаждаться ими без ущерба для своей диеты».
Напомним, Буффон может продолжить карьеру в «Монце».
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