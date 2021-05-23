Пирожки, музеи и памятки архитектуры. Португальский клуб предложил необычный контракт Буффону

Джанлуиджи Буффон / фото - Getty Images

Португальский клуб «Белененсеш» сделал очень необычное предложение вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону, планирующему сменить клубную прописку по завершению сезона.

На своем официальном сайте клуб опубликовал открытое обращение к голкиперу, а также раскрыл подробности контракта, который боссы приготовили специально для звездного итальянца.

В контракт мы обязательно включим годовой абонемент на посещение музея искусства, архитектуры и технологии, а также семейный билет на посещение музея автобусов, башни Белен и монастыря Жеронимуш (последние два – объекты всемирного наследия ЮНЕСКО).

Контракт также будет включать шесть известных местных пирожных паштел-де-Белем в неделю, которые являются одними из самых известных сладостей Португалии. Уверены, вы сможете наслаждаться ими без ущерба для своей диеты».