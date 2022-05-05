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Півзахисник «Чорноморця»: «Мій брат брав участь у боях за Волноваху, зараз перебуває в госпіталі»

Путря розповів, що щодня спілкується Максимом
Футбол Украинская Премьер-лига
18:40
Півзахисник «Чорноморця»: «Мій брат брав участь у боях за Волноваху, зараз перебуває в госпіталі»
Ілля Путря / Фото: Футбол 24

Півзахисник «Чорноморця» Ілля Путря розповів, що його старший брат Максим брав участь у боях за Волноваху.

– Ваш старший брат захищає Україну зі зброєю у руках. Він служить у Збройних Силах України?

– Максим – прикордонник, брав участь у боях за Волноваху. Разом з іншими прикордонниками потрапив під обстріл «Смерчів» і зараз перебуває у госпіталі. Лікування минає непросто, але загалом все гаразд. Варто подякувати нашим медикам, які професійно роблять свою справу.

Ми щоденно спілкуємося. Нехай у нас 4 роки різниці й завжди були трохи різні інтереси, та між нами існує справжня братерська любов. Футбол, до речі, раніше не дуже обговорювали. Навіть зараз більше на цю тему спілкуємося – можемо порозмовляти про матчі Ліги чемпіонів.

Раніше стало відомо, що колишній захисник «Чорноморця» досі сидів у росії, і лише за 2,5 місяці після війни покинув мордор.

Источник: Футбол 24 Петр Приходько
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Новости: Футбол

Півзахисник «Чорноморця»: «Мій брат брав участь у боях за Волноваху, зараз перебуває в госпіталі»
Півзахисник «Чорноморця»: «Мій брат брав участь у боях за Волноваху, зараз перебуває в госпіталі»
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