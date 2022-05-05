Півзахисник «Чорноморця»: «Мій брат брав участь у боях за Волноваху, зараз перебуває в госпіталі»
Півзахисник «Чорноморця» Ілля Путря розповів, що його старший брат Максим брав участь у боях за Волноваху.
– Ваш старший брат захищає Україну зі зброєю у руках. Він служить у Збройних Силах України?
– Максим – прикордонник, брав участь у боях за Волноваху. Разом з іншими прикордонниками потрапив під обстріл «Смерчів» і зараз перебуває у госпіталі. Лікування минає непросто, але загалом все гаразд. Варто подякувати нашим медикам, які професійно роблять свою справу.
Ми щоденно спілкуємося. Нехай у нас 4 роки різниці й завжди були трохи різні інтереси, та між нами існує справжня братерська любов. Футбол, до речі, раніше не дуже обговорювали. Навіть зараз більше на цю тему спілкуємося – можемо порозмовляти про матчі Ліги чемпіонів.
Раніше стало відомо, що колишній захисник «Чорноморця» досі сидів у росії, і лише за 2,5 місяці після війни покинув мордор.