Півзахисник «Чорноморця»: «Мій брат брав участь у боях за Волноваху, зараз перебуває в госпіталі»

Ілля Путря / Фото: Футбол 24

Півзахисник «Чорноморця» Ілля Путря розповів, що його старший брат Максим брав участь у боях за Волноваху.

– Максим – прикордонник, брав участь у боях за Волноваху. Разом з іншими прикордонниками потрапив під обстріл «Смерчів» і зараз перебуває у госпіталі. Лікування минає непросто, але загалом все гаразд. Варто подякувати нашим медикам, які професійно роблять свою справу.

Ми щоденно спілкуємося. Нехай у нас 4 роки різниці й завжди були трохи різні інтереси, та між нами існує справжня братерська любов. Футбол, до речі, раніше не дуже обговорювали. Навіть зараз більше на цю тему спілкуємося – можемо порозмовляти про матчі Ліги чемпіонів.