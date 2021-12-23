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«Планировали сыграть с Францией смело» – Ротань вспомнил события первой части отбора на Евро-2023

Молодежная сборная Украины занимает вторую строчку в своей группе
Футбол Сборная Украины
22:12
«Планировали сыграть с Францией смело» – Ротань вспомнил события первой части отбора на Евро-2023
Руслан Ротань / Фото - УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань вспомнил, как разворачивались события осенней части отбора на Евро-2023.

В конце первого поединка сербы нас немного придавили, и этого одного мяча могло и не хватить. В первом тайме мы должны были забивать больше – упустили один голевой момент, дважды попали в штангу.

Ближе к финальному свистку структура нашей игры, возможно, и потерялась. Ребята уже думали о том, чтобы просто сохранить свои ворота. Хотя мы постоянно акцентируем внимание на том, что своего стиля необходимо придерживаться все 90 минут, никогда не терять структуру, не сбиваться в кучу. В концовке сербской встречи у нас это, к сожалению, не получилось. Но игрокам надо отдать должное. В стартовых матчах иногда как раз и нужно проявлять бойцовские качества, и они сделали это на самом высоком уровне.

Победа оказалась очень важной для нас. Нам все время напоминали, что молодежка не могла выиграть стартовый поединок 12 лет – с 2009 года. Приятно было прервать такую серию, но без победы над Арменией этот успех был бы попросту умножен на ноль. Да, в Коваливке пришлось понервничать, но я объясняю это молодостью. Хотя ребятам сказал: «Такие матчи вы должны закрывать намного раньше, выигрывать их более уверенно».

Конечно, удаление не могло не повлиять на результат с Францией, но ответственность за это поражение я бы все равно хотел взять на себя. Мы планировали сыграть смело. Я просил футболистов почувствовать свою силу именно в этом матче, против такого соперника, сыграть с ним первым номером. Да, команда где-то стушевалась, хотя перед самим удалением бросилось в глаза, что ребята перебороли свое волнение, у них начало получаться спокойно работать с мячом.

Впрочем, этот опыт, пусть и отрицательный, пойдет нам на пользу. Может, уже пошел, ведь во всех оставшихся матчах мы владели ситуацией, действовали с позиции той самой силы с первых и до последних минут. Даже в Северной Македонии, несмотря на ничейный результат, команда провела хороший поединок. Могла удваивать, утраивать счет, но довольствовалась одним очком.

И на Фарерах пытаются развивать своих футболистов, которые научились держать мяч, идти в атаку не только за счет длинных передач, обороняться и числом, и умением. В Запорожье мы провели очень хороший матч, но, опять-таки, с минимальной победой. Значит, нужно еще работать над запасом прочности.

У молодых ребят такое бывает, когда они чувствуют превосходство над соперником (а оно было подавляющим), а затем допускают сиюминутную расслабленность, которая, как правило, приходит в самый неподходящий момент. Нечто подобное произошло и в Скопье, где мы провели победную по всем раскладам игру, а ничья стала стечением обстоятельств.

Конечно, потеря очков с Северной Македонией всех нас расстроила, но меня как тренера порадовало, что у игроков молодежной сборной Украины появилось чувство превосходства над противником. Во Львове, во втором матче с Сербией, оно нам как раз помогло. Мы снова провели очень хороший поединок, но опять едва не потеряли очки.

Команда имела преимущество перед сербами на протяжении всего матча. У меня не было сомнений в настрое ребят, в победе, и тут где-то уже сказался тот самый французский опыт. Однако неумение вовремя закрывать игру снова привело к неожиданному голу в наши ворота. После этого выяснилось, что у команды крепкий характер, и мы вырвали важные три очка.

Такие матчи тоже бывают, когда игра идет, но все равно нужен характер. Дух команды. Меня он прошлой осенью очень порадовал. Я видел, как переживают на лавочке запасные игроки, и понял, какой у нас сплоченный коллектив.

Ротань также отметил, что настраивает команду только на победу в группе.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Руслан Ротань сборная Франции (футбол) Евро-2023 (U-21) сборная Северной Македонии (футбол) сборная Сербии (футбол) Фарерские острова сборная Армении (футбол)

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