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Плей-офф за выход в АПЛ. «Брентфорд» – «Борнмут». Онлайн трансляция
Ответную игру смотрите на XSPORT.ua
21 мая 18:48
Фото: Sky Sports
«Брентфорд» в ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа сыграет против «Борнмута».
Дата и место матча «Брентфорд» – «Борнмут»
Игра состоится в субботу, 22 мая (22.05.2021).
Принимать ответный матч будет «Брентфорд» на своем стадионе.
«Брентфорд» – «Борнмут»: прямая трансляция
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В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн-трансляцию со всеми подробностями. Начало в 14:30 по киевскому времени.
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