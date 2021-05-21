Плей-офф за выход в АПЛ. «Брентфорд» – «Борнмут». Онлайн трансляция

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Фото: Sky Sports

«Брентфорд» в ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа сыграет против «Борнмута».

Дата и место матча «Брентфорд» – «Борнмут»

Игра состоится в субботу, 22 мая (22.05.2021).

Принимать ответный матч будет «Брентфорд» на своем стадионе.

«Брентфорд» – «Борнмут»: прямая трансляция

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В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн-трансляцию со всеми подробностями. Начало в 14:30 по киевскому времени.