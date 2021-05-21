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Плей-офф за выход в АПЛ. «Суонси» – «Барнсли». Онлайн трансляция

Ответную игру смотрите на XSPORT.ua
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 мая 19:45
Плей-офф за выход в АПЛ. «Суонси» – «Барнсли». Онлайн трансляция
Фото: Sky Sports

«Суонси» в ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа сыграет против «Барнсли».

Дата и место матча «Суонси» – «Барнсли»

Игра состоится в субботу, 22 мая (22.05.2021).

Принимать ответный матч будет «Суонси» на своем стадионе.

«Суонси» – «Барнсли»: прямая трансляция

Следить за ходом противостояния в Украине можно на нашем сайте.

В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн-трансляцию со всеми подробностями. Начало в 20:30 по киевскому времени.

 

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