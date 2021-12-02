Плоды доверия Де Дзерби. Мудрик – лучший игрок «Шахтера» в ноябре

Молодой вингер опередил партнеров по команде с солидным преимуществом

Михаил Мудрик / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик признан лучшим игроком команды в ноябре. Решение принято путем опроса среди болельщиков.

20-летний игрок набрал 4 187 голосов. Также в тройке оказались голкипер Анатолий Трубин (1 622) и защитник Николай Матвиенко (813).

В прошедшем месяце молодой футболист провел три матча в УПЛ и два – в Лиге чемпионов. Мудрик отличился голом в ворота «Колоса».

Уже в пятницу, 3 декабря, Мудрик может сыграть во встрече 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

За игрой чемпионата Украины можно будет следить 3 декабря на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Львов». Начало – в 17:00.