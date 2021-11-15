Плохие новости для сборной Украины. Франция может сыграть резервным составом с Финляндией

«Сине-желтым» нужно, чтобы скандинавы потеряли очки

фото - FFF

Завтра, 16 ноября, состоятся решающий матчи отбора на чемпионат мира 2022 в группе D: сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной, а Франция – с Финляндией.

«Ле Бле» уже обеспечили себе место на мундиале, поэтому финское издание Ilta-Sanomat считает, что «трехцветные» не будут бросать все силы на матч, который для них ничего не решает:

«Действующий чемпион мира, сборная Франции, разгромила Казахстан (8:0) и обеспечила себе место в финале ЧМ-2022. Наставник «трехцветных» Дидье Дешам планирует сделать несколько изменений в составе своей команды в ничего не значащем для французов матче с Финляндией. Так, скорее всего, будут отсутствовать в Хельсинки капитан сборной Франции голкипер Уго Льорис и лучший нападающий команды Килиан Мбаппе. Напротив, ожидается, что игровое время получат защитники Курт Зума из Вест Хэма и Люка Динь из Эвертона. В полузащите мы увидим Маттео Гендузи из Марселя, а на острие атаки Виссама Бен Йеддера из Монако. Впрочем, такое положение вещей еще не означает, что игрокам сборной Финляндии будет намного легче в этом матче. Игроки, которые реже выходят в составе французской команды, наверняка захотят продемонстрировать Дидье Дешаму свои лучшие качества».

Для выхода в плей-офф ЧМ сборной Украины нужно обыграть Боснию и Герцеговину, а финны должны потерять очки с Францией. Все расклады для «сине-желтых» перед последним туром.

Но и тренер боснийцев заявил, что возможно выпустит полурезервный состав против украинцев.