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По окончании сезона форвард «Ювентуса» вернется в «Атлетико»

Туринцев не устроила результативность испанца
Футбол Серия А (Италия)
11:29
По окончании сезона форвард «Ювентуса» вернется в «Атлетико»
Альваро Мората / фото - Juventus FC

Нападающий «Атлетико Мадрид» Альваро Мората, выступающий за «Ювентус» на правах аренды, по окончанию сезона вернется в Испанию, сообщает Calciomercato.

Как утверждает источник, тренера «синьоры» Массимилиано Аллегри не устроила низкая результативность форварда.

За 23 матча этого сезона испанец забил лишь 7 голов и оформил три ассиста.

Эти цифры не убедили туринцев выкупить его у «Атлетико» за фиксированную сумму в 35 миллионов евро.

Контракт же испанца с «матрасниками» рассчитан до лета 2023-го года.

Напомним, футбольный агент рассказал, что со стороны «Ювентуса» был интерес к вратарю «Динамо».

 

Павел Харченко
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Теги

Ювентус Альваро Мората Атлетико Мадрид

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