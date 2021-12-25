Агент: «Со стороны «Ювентуса» был интерес к вратарю «Динамо»
По окончании сезона форвард «Ювентуса» вернется в «Атлетико»
Туринцев не устроила результативность испанца
11:29
Альваро Мората / фото - Juventus FC
Нападающий «Атлетико Мадрид» Альваро Мората, выступающий за «Ювентус» на правах аренды, по окончанию сезона вернется в Испанию, сообщает Calciomercato.
Как утверждает источник, тренера «синьоры» Массимилиано Аллегри не устроила низкая результативность форварда.
За 23 матча этого сезона испанец забил лишь 7 голов и оформил три ассиста.
Эти цифры не убедили туринцев выкупить его у «Атлетико» за фиксированную сумму в 35 миллионов евро.
Контракт же испанца с «матрасниками» рассчитан до лета 2023-го года.
Напомним, футбольный агент рассказал, что со стороны «Ювентуса» был интерес к вратарю «Динамо».
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