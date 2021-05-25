По просьбе Луческу «Динамо» купило новый автобус

Новое транспортное средство начнут использовать в следующем сезоне

Киевское «Динамо» купило новый автобус после того как об этом президента Игоря Суркиса попросил главный тренер Мирча Луческу.



«Динамо» со следующего сезона будет передвигаться на новом автобусе марки MAN, который недавно купили в Германии.

Напомним, ранее по инициативе Луческу на тренировочной базе «Динамо» заменили два тренировочных поля.