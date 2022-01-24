По пути «Шахтера»? С «Мариуполем» тренируются два бразильца

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Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о кадровых перестановках в команде.

Что касается Алексея Быкова, то он был одним из лучших, лидером «Мариуполя». Мариупольский клуб решил дать ему шанс попробовать силы в зарубежной команде, которая выступала в Лиге Европы, почувствовать другую атмосферу. Но нам нужно было возвращать Алексея. Быков обладает высокой скоростью, плюс хорошая физика и умение играть головой. Это то, что надо.

Клименко и Босанчич? Мы приняли решение расстаться с этими футболистами и предоставили им статус свободных агентов. Босанчич хотел постоянно играть, но мы не могли гарантировать ему место в основном составе.

Он вызывает у меня уважение, хороший игрок. Однако мы не можем держать в команде шесть центральных защитников. Босанчич готов перейти в новую команду, рискнуть. А на его позицию у нас есть Удод, Быков, Чоботенко.

Два бразильца на просмотре? Это правда. Мы просматриваем бразильских футболистов. Надеемся на возможность подписать таких игроков, добавить в «Мариуполь» что-то новое.

Мы продолжаем поиск талантов, и на сборе в Турции потенциальные новички еще будут приезжать. Нынче у нас есть определенные возможности. По бразильцам, скорее всего, примем решение до отъезда на турецкий сбор.