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По-скромному. ПСЖ разгромил клуб четвертой лиги в Кубке Франции

Мбаппе сделал хет-трик
Футбол Лига 1 (Франция)
07:50
По-скромному. ПСЖ разгромил клуб четвертой лиги в Кубке Франции
Фото: PSG

ПСЖ в матче 1/16 финала Кубка Франции обыграл «Ванн» из четвертой лиги.

Хет-трик в матче оформил нападающий Килиан Мбаппе. Все три мяча он оформил во втором тайме.

В 1/8 финала ПСЖ сыграет против «Нанта». О дате матча объявят в ближайшие дни.

Кубок Франции. 1/16 финала:

«Ванн» – ПСЖ 0:4

Голы: Кимпембе, 28, Мбаппе, 59, 71, 76

ПСЖ: Доннарумма, Дагба, Кимпембе, Керер (Битшиабу, 67), Мендеш, Эррера (Гарби, 82), Верратти, Мишю, Вейналдум (Эбимбе, 62), Симонс, Мбаппе.

Андрей Усмонов
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