ПСЖ ждет возвращение Неймара в конце января
По-скромному. ПСЖ разгромил клуб четвертой лиги в Кубке Франции
Мбаппе сделал хет-трик
07:50
Фото: PSG
ПСЖ в матче 1/16 финала Кубка Франции обыграл «Ванн» из четвертой лиги.
Хет-трик в матче оформил нападающий Килиан Мбаппе. Все три мяча он оформил во втором тайме.
В 1/8 финала ПСЖ сыграет против «Нанта». О дате матча объявят в ближайшие дни.
Кубок Франции. 1/16 финала:
«Ванн» – ПСЖ 0:4
Голы: Кимпембе, 28, Мбаппе, 59, 71, 76
ПСЖ: Доннарумма, Дагба, Кимпембе, Керер (Битшиабу, 67), Мендеш, Эррера (Гарби, 82), Верратти, Мишю, Вейналдум (Эбимбе, 62), Симонс, Мбаппе.
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