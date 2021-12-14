Сменивший тренера «Лейпциг» разгромил «Боруссию М», забив дважды в компенсированное время
По стопам Холанда. Вундеркинд из «Зальцбурга» перейдет в дортмундскую «Боруссию»
Адейеми отказал «Барселоне»
14 декабря 20:11
Фото: Marca
Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми переедет в чемпионат Германии.
Форвард окончательно решил принять предложение от дортмундской «Боруссии», сообщает sport.es. Немец хочет играть на родине.
У него также был вариант с «Барселоной», но из-за неопределенности в клубе решил отклонить этот вариант.
Пока неизвестно, когда Адейеми станет игроком дортмундцев. «Зальцбург» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов и вряд ли австрийцы захотят отпускать игрока зимой.
В нынешнем сезоне на счету 19-летнего немца 18 мячей и четыре ассиста.
Комментарии 0