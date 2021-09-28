По тому же сценарию? Как «Шахтер» играл с «Интером» в ЛЧ год назад

Третий матч за два года в главном еврокубке

Фото: Tuttomercato Сегодня «Шахтер» примет «Интер» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Примечательно, что команды играли между собой в прошлом розыгрыше ЛЧ – и точно по такому же сценарию: первый матч проводился во 2-м туре в Украине, а ответный – в последнем туре в Италии. Год назад «Шахтер» сумел дважды отобрать очки у «Интера», ведь именно итальянская команда считалась фаворитом. Впрочем, как и сейчас. В Киеве соперники голов не забивали, «горняки» сумели удержать ничью, хоть ближе к победе были подопечные тогда еще Антонио Конте. В Милане в ответном матче на кону было все: игра проходила по похожему сценарию, что и в Киеве. Героем стал вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин, который совершил несколько судьбоносных сэйвов. В итоге, «Шахтер» вышел в Лигу Европы с 3-го места, а «Интер» остался ни с чем и покинул ЛЧ, завершив группу на 4-м. Как будет сегодня? У «Шахтера» довольно сложное положение после поражения от «Шерифа», команде Де Дзерби нужна победа. Узнаем совсем скоро. Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Интер».

Петр Приходько