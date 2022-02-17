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Победа над «Реалом» радикально поменяла планы Мбаппе. Форвард открыт для предложения от английского гранда

Форвард не прочь рассмотреть вариант с «Ливерпулем»
Футбол Лига 1 (Франция)
15:03
Победа над «Реалом» радикально поменяла планы Мбаппе. Форвард открыт для предложения от английского гранда
Фото: Facebook ПСЖ

Форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе забил единственный гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

The Sun сообщает, что данный исход кардинально изменил планы француза. Нападающий, который ранее склонялся к переходу в стан «сливочных», решил радикально поменять планы. По информации источника, чемпион мира готов рассмотреть предложения от гранда АПЛ «Ливерпуля».

Напомним, что ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком планеты.

Олег Шумейко-младший
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Килиан Мбаппе ПСЖ Ливерпуль

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