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Победил тот, кто больше в этом нуждался. Главные итоги матча за Суперкубок Украины

«Шахтер» Де Дзерби вышел на игру очень мотивированным
Футбол Суперкубок Украины
23 сентября 07:23
Победил тот, кто больше в этом нуждался. Главные итоги матча за Суперкубок Украины Мнение
Фото: ФК Шахтер

Матч за Суперкубок Украины, который должен был пройти еще в июле, наконец состоялся, и его счет достаточно неожиданный – «Шахтер» отгрузил «Динамо» три безответных мяча.

Обзор матча «Шахтер» – «Динамо» (3:0)

Боевые составы немного удивили

До матча было много разговоров о том, что эта встреча сейчас немного не кстати: команды находятся в самом разгаре сезона и решают другие задачи (борьба за золото в УПЛ, еврокубковые баталии). Тем не менее, наставники выпустили достаточно боевые стартовые составы. Выделялся лишь Владислав Супряга на острие у «Динамо», которому Мирча Луческу дал очередной шанс. Забегая наперед, форвард продемонстрировал неплохую игру.

Лично я ожидал увидеть более экспериментальные составы. Победа в Суперкубке Украины всегда по статусу позиционировалась и котировалась ниже условной победы в УПЛ или в Кубке Украины, а сам Суперкубок Украины – менее важен, чем остальные официальные матчи. Так называемый, «полутоварищеский». К тому же, через несколько дней у наших грандов очередные матчи в УПЛ, а менее, чем через неделю – матчи в еврокубках против грозных «Баварии» («Динамо») и «Интера» («Шахтер»). Тем не менее, Луческу и Де Дзерби решили иначе.

Счет не отображает реальной картины, которая была на поле

Человек, не смотревший матч и статистику, подумает, что «Шахтер» по полочкам разложил «Динамо». Но это совсем не так. По сути, игра была равной. Единственное, в чем «Шахтер» перевесил «Динамо» – реализация моментов. Собственно, это и был главный залог успеха «горняков» в этом матче. Посмотрите на статистику, команды равны практически по всем показателям, а киевляне нанесли даже больше ударов, нежели соперник.

Если вспоминать ход игры, то в самом ее начале «Динамо» имело два космических момента. В одном из них «Шахтер» спасла штанга после выстрела Супряги, а в другом – сумасшедшая реакция Пятова после удара Буяльского. Снова возвращаемся к реализации, из которой «Шахтер» выжал максимум, а «Динамо» свои шансы упустило. Если бы счет открыли киевляне, кто знает, чем бы все закончилось.

Персоналии: Степаненко навел порядок в центре поля у «Шахтера», Супряга не разочаровал на позиции форварда

На старте сезона Де Дзерби упрямо игнорировал Тараса Степаненко, который был основным опорником и у Луческу, и у Фонсеки, и у Каштру. Поражение от «Шерифа» и очень плохая игра с «Монако» – в этих матчах Степаненко не было. Кажется, Тарас и дальше является незаменимым игроком в центре поля «горняков», что и доказал сегодняшний матч. С возвращением украинца в состав, «Шахтер» выглядел в центральной оси гораздо увереннее и гармоничнее.

У «Динамо» же в основе вышел Супряга и продемонстрировал, что у Луческу есть еще одна опция на острие атаки. Снова возвращаемся к эпизоду с штангой. В том моменте Супряга разобрался по-королевски. Правда, не повезло. Если бы забил – носили бы на руках. Не только в этом моменте, но и в целом Владислав хорошо цеплялся за мячи. Все мы знали, что Супряга чувствует себя в контратакующей игре как рыба в воде. Он снова это подтвердил. Возможно, на игры, которые «Динамо» начинает вторым номером, именно Супряга был бы полезнее всего? Выглядел он явно лучше Шкурина или Гармаша на острие. Луческу стоит задуматься.

«Шахтер» больше хотел этой победы

С точки зрения игры «Шахтер» был сильнее «Динамо» в реализации моментов. Но есть еще один важный фактор. Психология. В этом «горняки» также победили.

«Шахтер» вышел на эту встречу невероятно заряженными, и показал, что у команды действительно есть яйца. Здесь повлияло несколько факторов.

Во-первых, неудачи в прошлом сезоне. «Шахтеру» хотелось доказать Луческу свою силу. Тренеру, который утер нос дончанам в прошлом сезоне и в чемпионате, и в Кубке.

Во-вторых, бледное начало сезона от «горняков». Где, как не в матче с принципиальным соперником, стоит доказывать свою силу и состоятельность? «Шахтер» просто не имел права проигрывать, потому что разговоры о кризисе команды развивались бы еще с большей экспрессией, а критики только бы прибавилось. «Горняки» вышли на этот матч злыми на сами себя. Команде нужна была эта победа, как глоток свежего воздуха. И она может стать для «Шахтера» толчком.

В-третьих, мотивация Де Дзерби. Итальянский специалист также уже получил не одну порцию критики, и эта победа была очень важной лично для него. Не только как первый трофей с «Шахтером», но и как первый трофей в тренерской карьере в целом.

Ну и еще одна причина – 55-летие президента клуба Рината Ахметова. Лучшего подарка для босса, чем победа в решающем матче над принципиальным соперником и быть не может.

В целом, «Шахтер» взял свое с психологической точки зрения.

«Кто есть кто» – узнаем в начале октября

Как мы уже говорили, не этот матч является важнейшим в сезоне. Лакмусовой бумажкой этой встречи станет игра команд в чемпионате Украины, которая состоится совсем скоро. Вот тогда уже цена ошибки будет гораздо выше. И вряд ли мы увидим такой динамичный футбол, как в матче за Суперкубок.

Первый матч между Де Дзерби и Луческу – словно репетиция жаркого сезона. В первой дуэли румынский тренер уступил, но по игре «Динамо» точно не выглядело слабее, чем соперник. Та и в чемпионате киевский клуб пока лидирует.

Реально важная битва между командами состоится 3 октября в 10-м туре УПЛ. А пока «Шахтер» можно поздравить. Будем надеяться, что команда выйдет из психологической ямы, в которой оказалась, после невзрачного старта сезона. Нам всем очень нужно как можно больше очков для Украины в таблице коэффициентов UEFA.

Церемония награждения «Шахтера» после победы в Суперкубке Украины:

Петр Приходько
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