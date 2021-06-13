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Победитель Лиги Европы может стать партнером Зинченко по команде

Защитник уйдет на повышение
Футбол ЕВРО-2020
14:45
Победитель Лиги Европы может стать партнером Зинченко по команде
Пау Торрес / фото - FC Barcelona Noticias

Центральный защитник «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торрес может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

Это подписание произойдет в том случае, если «горожан» покинет партнер Торреса по сборной Эмерик Ляпорт. Если «Сити» получит предложение по Ляпорту, то отпустит игрока за приемлемую сумму и приобретет в пару к Рубену Диашу защитника «Вильярреала».

В минувшем сезоне Торрес провел 44 матча за «субмарину», в которых забил трижды и отдал две голевые передачи, а также, выиграл Лигу Европы.

Также, игрока хотят подписать «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «Манчестер Сити» продаст форварда ради Кейна.

Павел Харченко
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Теги

Александр Зинченко Манчестер Сити Эмерик Ляпорт

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