Победитель Лиги Европы может стать партнером Зинченко по команде

Защитник уйдет на повышение

Пау Торрес / фото - FC Barcelona Noticias

Центральный защитник «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торрес может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

Это подписание произойдет в том случае, если «горожан» покинет партнер Торреса по сборной Эмерик Ляпорт. Если «Сити» получит предложение по Ляпорту, то отпустит игрока за приемлемую сумму и приобретет в пару к Рубену Диашу защитника «Вильярреала».

В минувшем сезоне Торрес провел 44 матча за «субмарину», в которых забил трижды и отдал две голевые передачи, а также, выиграл Лигу Европы.

Также, игрока хотят подписать «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «Манчестер Сити» продаст форварда ради Кейна.