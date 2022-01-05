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Почетный президент «Баварии»: «Нужно изолировать людей, которые не вакцинировались»

Хеннес считает, что делать прививки должны все
Футбол Бундеслига (Германия)
10:01
Почетный президент «Баварии»: «Нужно изолировать людей, которые не вакцинировались»
Ули Хеннес / Фото: Twitter

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о вакцинации. Его слова приводит Sport Bild.

- Я могу стать весьма воинственным, если кто-то не сделает себе прививку.

Думаю, нужно систематически изолировать этих людей, потому что отказываться от вакцинации – это довольно безрассудно.

– Вы говорили с Киммихом? Он сомневался.

– Было сложно, потому что на него оказывалось определенное влияние.

Также Ули выразил недовольство политикой прежнего Федерального правительства Германии в вопросах пандемии и медленным темпом вакцинации, а также заявил, что мог бы поучаствовать в закупках масок и вакцин.

Закупка масок и вакцин для нашей страны – то, что могло бы стать для меня серьезным вызовом. Я бы просто вылетел в Китай ближайшим рейсом и немедленно провел бы переговоры со всеми компаниями.


Отметим, что Йозуа Киммих, который не хотел вакцинироватьсявернулся к тренировкам «Баварии» спустя 2 месяца.

Петр Приходько
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Теги

Йосуа Киммих Бавария

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