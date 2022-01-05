Почетный президент «Баварии»: «Нужно изолировать людей, которые не вакцинировались»

Ули Хеннес / Фото: Twitter

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о вакцинации. Его слова приводит Sport Bild.

Думаю, нужно систематически изолировать этих людей, потому что отказываться от вакцинации – это довольно безрассудно.

– Вы говорили с Киммихом? Он сомневался.

– Было сложно, потому что на него оказывалось определенное влияние.

Также Ули выразил недовольство политикой прежнего Федерального правительства Германии в вопросах пандемии и медленным темпом вакцинации, а также заявил, что мог бы поучаствовать в закупках масок и вакцин.

Закупка масок и вакцин для нашей страны – то, что могло бы стать для меня серьезным вызовом. Я бы просто вылетел в Китай ближайшим рейсом и немедленно провел бы переговоры со всеми компаниями.