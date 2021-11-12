«Бавария» сыграет с «Динамо» резервным составом? В мюнхенском клубе вспышка COVID-19
Почетный президент «Баварии»: «У «Ман Сити» и ПСЖ ни одной победы в ЛЧ на двоих. Для этого мало их сраных денег»
Хеннес резко высказался о богатейших клубах Европы
12:58
Ули Хеннес / Фото: Twitter
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс резко высказался о «Манчестер Сити» и ПСЖ. Его слова приводит Goal.
«На данный момент они еще ничего не выиграли. Вообще ничего. Ни одной победы в Лиге чемпионов на двоих. Это говорит о том, что для этого мало ваших сраных денег.
Что отличает меня и президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи? Я усердно работал, чтобы получить свои деньги, а он все получил в подарок.
Они продолжат проигрывать нам. Не всегда, но периодически. И если мы вновь их обыграем, я буду счастлив».
Напомним, в мюнхенской «Баварии» обнаружена вспышка COVID-19.
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