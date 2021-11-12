Почетный президент «Баварии»: «У «Ман Сити» и ПСЖ ни одной победы в ЛЧ на двоих. Для этого мало их сраных денег»

Ули Хеннес / Фото: Twitter

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс резко высказался о «Манчестер Сити» и ПСЖ. Его слова приводит Goal.

Что отличает меня и президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи? Я усердно работал, чтобы получить свои деньги, а он все получил в подарок.

Они продолжат проигрывать нам. Не всегда, но периодически. И если мы вновь их обыграем, я буду счастлив».