Звезда ПСЖ сообщил о том, где намерен завершить карьеру
Почеттино: «Чувствую поддержку игроков и руководства ПСЖ»
Тренер доволен прогрессом команды
12:10
Фото: PSG
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино признался сайту UEFA, что видит рост команды и чувствует поддержку от руководства и игроков.
«Я хорошо себя чувствую. Я чувствую поддержку игроков и клуба. Мы знаем, к чему мы стремимся. Мы находимся в процессе роста, который строится на поле, включая игровой стиль команды.
Мы стараемся улучшать и другие аспекты, такие как коммуникация, взаимопонимание, налаживаем связи и доверие, которое формируется в раздевалке. Чтобы найти правильный баланс, требуется время. Игроки должны получше узнать друг друга. Вся команда преследует одни и те же цели».
ПСЖ уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Также команда лидирует в Лиге 1.
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